Bela hiša: Nič ne kaže na vpletenost Ukrajine v streljanje v Moskvi

Zaenkrat nič ne kaže na to, da je Ukrajina vpletena v današnje streljanje v koncertni dvorani na obrobju Moskve, so sporočili iz Bele hiše. Ob to so izrekli sožalje svojcem ubitih v napadu in izrazili solidarnost z drugimi žrtvami napada.

»Za zdaj ni nobenih indicev, da bi bila Ukrajina ali Ukrajinci vpleteni v streljanje,« je novinarjem povedal tiskovni predstavnik ameriškega Sveta za nacionalno varnost John Kirby. »Naše misli so z žrtvami tega groznega strelskega napada,« je poudaril in dodal, da so prizori napada grozljivi.

V kraju Krasnogorsk na severozahodnem obrobju Moskve so danes najmanj trije zamaskirani ljudje vdrli v koncertno dvorano in začeli streljati. Pri tem naj bi ubili in ranili več ljudi, a natančno število žrtev za zdaj ni znano. Odvrgli so tudi ročno oz. zažigalno bombo, ki je zanetila požar.

Ruske oblasti trdijo, da je šlo za teroristični napad. Reševalne aktivnosti, vključno z gašenjem požara, se medtem nadaljujejo. V stavbi naj bi bilo ujetih še približno sto ljudi.