Ste slišali, kaj se je zgodilo v kraju, priljubljenem med Slovenci? Dečka tri dni ni bilo, potem pa ...

Družina je prijavila pogrešanje 14-letnega otroka. Na usodni dan naj bi deček okoli 11. ure zapustil družinsko hišo v Sarajevu in izginil neznano kam.

Stekla je iskalna akcija, oče pa je dejal, da se kaj takšnega še nikoli ni zgodilo. Če je zamujal, da je vedno poklical po telefonu, da ne skrbijo.

Najden več kot sto kilometrov stran

Po treh dneh je odjeknila vest: 14-letnika so našli, in sicer v več kot sto kilometrov oddaljenem Mostarju. Oče je sporočil: »Našli smo mojega sina. Verjemite, da ima prepoved izhoda, ven pa bo hodil le z menoj. Vsem se zahvaljujem za objavo. Najden je bil v Mostarju, na srečo živ in zdrav. Šel je z neko starejšo žensko in še dvema otrokoma.«

»Ženska jih je odpeljala, verjetno jih je s čim premamila. Policija v Mostarju jo je kaznovala, jaz pa sem srečen, da je najden živ in zdrav. Naj bo to opomin vsem staršem in otrokom, da se kaj takšnega ne ponovi.«

