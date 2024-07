Srhljiva napoved: 14-letnica nekaj ​​ur pred smrtjo objavila posnetek, na katerem ... (VIDEO)

Scarlett Vickers(14) so našli mrtvo v domu v Angliji, njena starša Simon Vickers (48) in Sarah Hall (44) sta bila obtožena njenega umora. A zdaj je bila mama 14-letne deklice, ki je bila zabodena v prsni koš, izpuščena proti varščini, potem ko je bila obtožena umora skupaj s svojim partnerjem.

Scarlettin oče Simon bo ostal v zaporu do obravnave, ki naj bi bila 5. avgusta, navaja Metro.

»Vsi, ki so jo poznali, jo bodo zelo pogrešali«

Odvetnik Sarah Hall je zaprosil za varščino in dejal, da bo to njegovi stranki omogočilo, da »obkrožena s prijatelji in družino« objokuje smrt hčerke. »Scarlett je bila ljubko dekle z velikim smislom za humor. Vedno je bila brezhibno urejena, spoštljiva in vljudna,« je dejal ravnatelj šole, ki jo nesrečna najstnica obiskovala. Podobno so o pokojnici govorili njeni prijatelji in sošolci.

Scarlett Vickers so v petek 5. julija našli mrtvo na posestvu v Darlingtonu v Angliji.

»Bila je zelo prijazna in priljubljena. Vsi, ki so jo poznali, jo bodo zelo pogrešali,«so povedali.

Nekaj ​​ur pred smrtjo je Scarlett na Tik Toku objavila posnetek, na katerem je bila oblečena v črno, ne da bi vedela, kakšna tragedija jo čaka.