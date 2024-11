Sredi mesta se mu je pokvaril avto, nato se je začel pekel

Splitska policija je zaključila preiskavo napada na voznika. Ugotovili so identiteto napadalca, ki je pred tednom dni s palico napadel voznika v ustavljenem avtomobilu, 37-letnega napadalca pa prijeli.

Policisti 37-letnika sumijo nasilniškega vedenja in so ga z ovadbo pridržali.

Po podatkih policije je napadalec 13. novembra okoli 10.40 začel žaliti moškega, čigar vozilo se je ustavilo pred njegovim, ker je bilo v okvari. Ko mu je napadeni rekel, da ne more premakniti svojega avtomobila, je napadalec iz njegovega avtomobila vzel kovinsko palico in udaril po vetrobranskem in voznikovem steklu.

Nato je napadeni izstopil iz avtomobila, napadalec pa ga je udaril v obraz in vanj vrgel mobilni telefon, nato pa odšel. Policisti 37-letnika sumijo nasilniškega vedenja in so ga z ovadbo pridržali.

Med preiskavo so policisti našli tudi kovinsko palico in jo zasegli.