Bulterier napadel psa in njegovo lastnico

Dva bulterierja, ki nista bila privezana, sta napadla velikega švicarskega planinskega psa v Varaždinu. Posnetke so objavili na portalu ePodravina. Bulterierja 27-letnice sta napadla psa 67-letnice. Napadeni pes je poškodovan po vratu in glavi, lastnica pa opraskana in z očesno podplutbo. Sama je skušala ločiti psa, da ne bi prišlo do tragedije. Sosedje, ki so bili priča dogodku, so bili v šoku. »Slišalo se je vpitje in stokanje.« K sreči se je vse dobro končalo.

Posnetek si lahko ogledate na tem naslovu.