Šokantno odkritje: v stanovanju nedavno preminulega trenerja ogromno otroške pornografije

Pred tremi tedni je nogometni klub Eintracht Frankfurt potrdil, da je trener njihove ekipe U19 Helge Rasche umrl v prometni nesreči. Na cesti med Rodgaujem in Dietzenbachom je trčil v drevo in umrl na kraju dogodka. Zdaj se postopoma razkrivajo nove podrobnosti o smrti tega mladinskega trenerja. Bild je poročal, da je 33-letnik storil samomor. Zdaj se je izkazalo, da so na dan nesreče kriminalisti preiskali njegovo stanovanje.

Veliko otroške pornografije

»Med preiskavo je bila zasežena večja količina medijskih naprav, katerih analiza bo trajala nekaj časa. Med prvo analizo je bilo najdenih veliko fotografij otroške pornografije,« je sporočilo tožilstvo v Frankfurtu. Poleg tega je navedeno, da je trener tudi pošiljal pornografske vsebine in po navedbah tožilstva so preiskavo sprožili, potem ko naj bi Rasche igralcu drugega kluba poslal gole fotografije.