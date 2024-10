Škandal na sodišču: Mučenje konja prenašal na Facebooku, zapor so mu odložili, razlog je neverjeten

Grozljiva zgodba o mučenju živali na Hrvaškem je dobila sodni epilog. Karlovčan je bil po objavi posnetka mučenja konja obsojen na pol leta zapora, a mu je sodišče prestajanje kazni odložilo, ker mora skrbeti za konje. Sprejet je bil sklep o prestajanju kazni, obsojenec pa bi se moral v zapor v Karlovcu zglasiti 15. oktobra, a je zaprosil za odlog.

Tako je navedeno, da obsojenec in njegova družina redita 31 konj za rejo in prodajo. V času, ko bi moral prestajati kazen, je treba konje vrniti v hlev ter jim zagotoviti ustrezno hrano in veterinarsko oskrbo. Ker so nekateri izmed omenjenih konj plemenske kobile, jih bo v naslednjem obdobju treba še žrebiti, kar zahteva tudi odgovornost in skrb obsojenca.

Sodišče je ugotovilo, da je njegova zahteva utemeljena, zato se mora 15. decembra zglasiti v zaporu.

Mučenje je Karlovčan prenašal v živo na Facebooku

Posnetek, ki traja minuto in 12 sekund, prikazuje dve osebi, ki v hlevu tepeta konja, priklenjenega na verigo. Mučenje je Karlovčan prenašal v živo na Facebooku, ob tem so ga nekateri spodbujali v komentarjih.

Triletnega žrebca so dan po policijski intervenciji namestili v zavetišče za živali, policisti pa so prijeli dve osebi.