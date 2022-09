Sestra Vladimirja, ki je umrl v beemveju s slovenskimi tablicami: Naj te čuvajo angeli

V Srbiji so včeraj poročali o grozljivi nesreči, v kateri so v vozilu znamke BMW s koprskimi registrskimi oznakami umrle štiri osebe. Življenje so izgubili Vladimir M. (27), Stefan DŽ. (21), Nikola D. (19) in Uroš D. (22), vsi doma iz Užic. Vsi štirje so živeli in delali v Sloveniji.

Sestra Vladimirja se je na instagramu poslovila od svojega brata z ganljivim sporočilom.

»Prosim, da bi se zbudila iz teh ogabnih sanj, da bi se vrnil domov. /.../ A pravijo, da bog za sebe vzame najboljše, pa se sprašujem, zakaj mi je vzel ravno tebe. Zate hranim uro in parfume, ampak za tiste bonbone ne garantiram, vendarle imam tudi jaz dušo. Ne skrbi, ti pa uživaj tam zgoraj in se spočij. Želim ti mirno potovanje in morda boš imel zgoraj kaj več pameti. Vedno boš moj brat, moja sreča in moj angel. Skrbela bom za mamo in očeta, ti pa ne skrbi. Vedno te bom imela rada. Upam, da se bova nekega dne srečala in da bova v miru spila kozarec mineralne vode. Čuvaj nas, te prosim, tebe pa naj čuvajo angeli,« je napisala sestra v sporočilu.

Oglasili so se tudi iz slovenskega podjetja. »Sporočamo žalostno vest, da nas je v 27. letu starosti za vedno zapustil sodelavec – voznik Vladimir Milošević. Umrl je v hudi prometni nesreči na cesti Užice–Zlatibor. Naj mu bo lahka zemlja in naj počiva v miru. R. I. P.«