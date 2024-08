Raper je bil sredi nastopa, ko je izbruhnil požar. Za nobeno ceno ga ni smel prekiniti

Na festivalu Highfield blizu Leipziga v Nemčiji, ki ga je obiskalo okrog 30.000 ljudi, je v noči na nedeljo zagorelo na panoramskem kolesu. Kot je povedal vodja tamkajšnjega Rdečega križa, je bilo ranjenih več kot 30 ljudi, med njimi štirje policisti, ki so se nadihali dima. Štiri je hudo opeklo, eden pa se je poškodoval med padcem. Vneli sta se dve gondoli, po neuradnih informacijah nekaterih nemških medijev naj bi bila kriva tehnična napaka. Obe gondoli sta povsem zgoreli.

Gasilci, ki so prihiteli na prizorišče, so iz vseh gondol umaknili ljudi in jih odpeljali na varno, požar so kmalu obvladali. Po besedah očividcev naj bi zagorelo v spodnjem delu, ogenj se je nato razširil na omenjeni gondoli, medtem ko je časnik Deutsche Welle poročal, da je zagorelo na eni od gondol, z nje pa se je ogenj razširil na drugo.

»Sporočili so mi, da ne smem za nobeno ceno prekiniti nastopa. Mislim, da so se za to odločili, da bi se izognili paniki,« pa je dejal nemški raper Ski Aggu, ki je bil sredi nastopa, ko je izbruhnil požar. Taktika se je obrestovala, saj so očividci povedali, da je večina ljudi, tudi tistih, ki so stali v bližini kolesa in jih je zajel gost dim, ostali precej mirni, so pa slišali prestrašene krike tistih, ki so obtičali v gondolah.