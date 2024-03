Računovodkinja ukradla 1,3 milijona

Direktor zagrebškega Muzeja za umetnost in obrt (MUO) Sanjin Mihelić je vložil kazensko ovadbo proti 50-letni vodji muzejskega računovodstva M. B., ki je bila tam zaposlena dve leti in pol. Od avgusta 2021 je uporabljala službeno kreditno kartico, in to ne zgolj v službene namene.

Za plačevanje stroškov so ji odobrili uporabo kartice, ne da bi jo pri tem kdor koli nadzoroval. Prav tako je bila edina pooblaščena za digitalno bančništvo in v dobrih dveh letih je svoji mami na račun nakazala dobrih 730.000, še 633 tisočakov pa je porabila za svoja nova oblačila, čevlje, kozmetiko, letalske vozovnice ter restavracije.

Z muzejskega računa je denar odtekal dve leti in pol. FOTO: Marko Todorov/Cropix

Vse stroške je knjižila na račun izmišljenih zunajsodnih poravnav ter drugih neobstoječih dogodkov oziroma obveznosti. Skupaj je oškodovala MUO za 1,370.987 evrov, so zapisali v kazenski ovadbi, do katere se je prvi dokopal Jutarnji list.

Ni pojasnila

Težave za računovodkinjo so se začele novembra lani, ko je prejšnjega direktorja zamenjal Mihelić, zapisnik primopredaje pa je sestavila M. B. Novi direktor se je zakopal v neplačane račune, ki jih M. B. ni pojasnila. Ko ga je sodišče februarja letos navedlo kot odgovorno osebo muzeja, je Mihelić končno lahko videl račune in spoznal, da je na enem od njih namesto 230.000 evrov le 15 tisočakov, na drugem pa namesto 118.000 evrov le osem.

Muzeju bodo najnujnejše dolgove poplačale mestne oblasti, ni pa znano, ali bodo še kdaj videli dober milijon, ki jim je odtekel.