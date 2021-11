Priljubljeni ameriški reper umrl pod streli

36-letni ameriški reper Young Dolph je bil ustreljen med nakupovanjem v Memphisu. V Chicagu rojeni ustvarjalec, katerega pravo ime je bilo Adolph Robert Thornton, se je med drugim podpisal pod uspešnico Major. V sredo okoli 13. ure po lokalnem času je bil v trgovini Makeda's Homemade Butter Cookies v Memphisu, ko se je neznanec z avtom pripeljal mimo in ga ustrelili. Morilca še niso identificirali.

V tretje jim je uspelo

Reper, čigar album Rich Slave iz leta 2020 se je povzpel v vrh lestvice Billboard 200, je bil sicer že leta 2017 skoraj ubit v streljanju v Los Angelesu. Tedaj je utrpel tri rane. V začetku istega leta so njegov avtomobil v Charlottu v Severni Karolini zasuli s streli. Ko se je razvedela novica o njegovi smrti, so se mu začeli poklanjati številni glasbeni kolegi. Gucci Mane je denimo zapisal: »Počivaj v miru, moj Dolph, to mi je strlo srce.«