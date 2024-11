Pretepla hčerkico, da je postala invalid: razkrito, kaj je njen oče poguglal!

Veliko Britanijo pretresa grozljivi primer zlorabe dojenčice, zaradi katerega sta se na sodišču znašla njena starša, 25-letna Katherine Reilly in dve leti starejši Tom Kember. Deklica se jima je rodila pred slabimi petimi leti v komaj 31. tednu, zato je prvih nekaj mesecev morala preživeti v bolnišnici. Ko so ji naposled le dovolili domov, pa je minilo komaj deset dni, ko so v stanovanje mlade družine poklicali nujno medicinsko pomoč.

Reševalci, ki so se na klic odzvali, so na neodzivni dojenčici opazili ogromno modric in poškodb, ki so jih primerjali s tistimi, ki nastanejo v hudi prometni nesreči ali pri padcu s prvega nadstropja. O tem so obvestili policijo in dekličina starša sta zdaj končno stopila tudi pred sodnika.

Ta je bil povsem pretresen, ko je izvedel, kaj je Tom Kember nedolgo po tem, ko je prvič postal oče, iskal po spletu. Policisti so med pregledom njegovega računalnika namreč med zgodovino brskanja našli vprašanja, kot so »kaj se zgodi, če dojenčka udariš po obrazu«, »ali lahko dojenček zboli, če se udari«, »ali dojenček veliko spi, če dobi udarec v glavo«, »ali me lahko kaznujejo zaradi zlorabe dojenčka«.

»Zaradi hudih poškodb možganov otrok ne more govoriti, ima močno poškodovan vid in pogosto doživlja epileptične napade,« je bilo o trenutnem stanju deklice med drugim mogoče slišati na sodišču. »Bilo je grozno. Nemočnega otroka so fizično zlorabljali ljudje, ki so se bolj bali posledic svojih dejanj kot tega, kaj bo z otrokom,« je dejal Roger Doxsley, ki je vodil preiskavo. Katherine in Toma je sodnik spoznal za kriva zlorabe nebogljene dojenčice, sodbo jima bodo izrekli 24. januarja. Do takrat so Katherine izpustili na prostost, Tom pa bo izrek sodbe počakal v priporu.

Ne govori in ima močno poškodovan vid, doživlja tudi epileptične napade. FOTO: Toxawww/Getty Images

Kljub temu, da sta ji starša, ki ju je sodnik označil za pošasti, povzročila poškodbe, zaradi katerih bo imela vse življenje posledice, pa je deklica zdaj vsaj na varnem, saj jo je posvojil ljubeči par, ki se na vse pretege trudi, da bi bilo njeno življenje čim lepše.