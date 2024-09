V lokalu brutalno pretepel dekle, udarjal jo je z vso silo, spravil se je tudi na prijateljico (VIDEO)

Dekle z okrvavljenim obrazom sedi na pločniku v bližini znane restavracije v Novem Beogradu, poleg nje pa sta prijateljica in policija. To je del izjemno skrb vzbujajočega posnetka, ki te dni kroži po družbenih omrežjih in naj bi nastal takoj po brutalnem pretepu v enem od lokalov.

26-letni osumljenec še na begu

Tako naj bi dekle pretepel fant, ki ji je huje poškodoval obraz. Kot navajajo srbski mediji, naj bi bil nasilnež Đ.L. (26) iz Batajnice, ki je še na begu.

»Mladenič je nekaj pred polnočjo vstopil v gostinski lokal, ko je nenadoma napadel dekle, ga udaril z vso silo, ko jo je hotela braniti njena prijateljica, se je spravil še na njo, pri čemer je dobila še brco v glavo,« je povedal vir blizu policijski preiskavi.

Ob tem je v enem od komentarjev pod posnetkom navedeno: »Oseba, ki mi je blizu, je bila v gostinskem lokalu deležna fizičnega nasilja. Nihče v lokalu se ni odzval, niti ni kontaktiral policije ... «.