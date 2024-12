Policija prijela moška, ki sta načrtovala obsežnejši bombni napad

V Sarajevu so v nedeljo prijeli moška, stara 47 in 31 let, zaradi suma, da sta v prestolnici Bosne in Hercegovine pripravljala obsežnejši bombni napad, je danes sporočila policija Federacije BiH.

Sporočili so še, da so med preiskavo objekta, ki sta ga uporabljala, našli eksploziv, napravo za daljinsko proženje eksplozivne naprave, neprebojni jopič, cev pištole in druge predmete.

Osumljena sta, da sta decembra nedovoljeno pridobila eksplozivna sredstva z namenom njihove uporabe ter povzročitve eksplozije in »nevarnosti za življenje ljudi in premoženje v večjem obsegu«, po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina piše v sporočilu policije.

Osumljenca bodo po obravnavi na policiji predali tožilstvu v Sarajevu, so dodali.