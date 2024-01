Poglejte velik zaseg kokaina: mornarica prestregla podmornico in ujela tihotapce (VIDEO)

Kolumbijska mornarica je v nedeljo v Tihem oceanu prestregla 15-metrsko podmornico, v kateri je bilo 795 kilogramov kokaina. To je prvo prestrezanje podmornice z mamili letos, ta pa je bila na poti v Srednjo Ameriko, so sporočili kolumbijski uradniki.

Zaplenjeni kokain vreden okoli 27 milijonov dolarjev

Mornarica je ob tem objavila posnetek, ki prikazuje častnika, kako razreže pakete in pregleduje njihovo vsebino. Zaplenjeni kokain je bil vreden okoli 27 milijonov dolarjev in je bil skrit v desetinah paketov v različnih predelkih plovila. V akciji so aretirali tri ljudi in jih skupaj z mamili prepeljali v pristaniško mesto Buenaventura.

Podmornice so priljubljene pri preprodajalcih mamil, ker se lahko izognejo obalni straži. Vendar se nikoli popolnoma ne potopijo in jih pogosto ujamejo v kolumbijskih vodah na poti v ZDA ali Evropo. Lani je kolumbijska mornarica prestregla skupno 20 tovrstnih podmornic in zasegla 30 ton kokaina ter več kot pet ton marihuane.