Poglejte, kako so jih specialci aretirali: dekle prisilili v prostitucijo, eden z njo celo v romantični zvezi (VIDEO)

Zaradi suma trgovine z ljudmi so v Srbiji prijeli tri moške, tamkajšnje notranje ministrstvo pa je objavilo tudi posnetke aretacij.

Osumljeni so, da so 20-letno dekle prisilili v prostitucijo in tako izkoristili njen težek položaj. Da bi jo k temu pripravil, je bil eden od osumljencev z dekletom celo v romantični zvezi. Spolne storitve so oglaševali prek spleta.

Pri preiskavi stanovanj osumljencev so policisti našli več mobilnih telefonov in SIM kartic SIM ter manjšo količino praškaste snovi bele barve, ki so jo poslali na strokovni pregled.