Poglejte, kaj je počela gospa (73) in jih oškodovala za več deset tisoč evrov

Iz Hrvaške poročajo o goljufinji, ki se je nečednih poslov lotila v zrelih letih.

Policisti sumijo, da je 73-letnica avgusta 2022 in januarja 2023 odprla bančne račune in mobilne storitve, nato pa podatke o računu in mobilni aplikaciji izročila neznanemu storilcu, navajajo hrvaški mediji.

Oškodovala za več deset tisoč evrov

Nato so tri hrvaške državljane, stare 28, 63 in 70 let, zavedli, da bodo prejeli gotovinsko posojilo, če bodo pred tem nakazali denar na njen račun. Nemška državljana, 47-letnica in 43-letnica, sta bili tudi zavedena in sta oktobra in novembra 2022 po lažnih oglasih o oddaji stanovanja plačala akontacijo za rezervacijo namestitve.

Denar, pridobljen z goljufijo, je nato neznani storilec z računa v lasti osumljenke nakazal na druge račune, del denarja pa je dvigoval na bankomatih v tujini. Oškodovanci so bili oškodovani za več deset tisoč evrov. Zoper osumljenko so podali kazenska ovadba