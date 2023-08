Počitniška hiška zgorela, našli 11 trupel (VIDEO)

V požaru počitniške hiše doma za osebe s posebnimi potrebami na vzhodu Francije je danes umrlo 11 ljudi. Požar je izbruhnil ob zori, ko so vsi spali. Gasilci so požar hitro spravili pod nadzor in rešili 17 ljudi, do ljudi na višjih nadstropij pa niso mogli.

Vzrok požara naj bi bilo tlenje v pritličju

Požar je izbruhnil v alzaškem kraju Wintzenheimu pri Colmarju v 500 kvadratnih metrov veliki hiši z dvema nadstropjema in podstrešjem.

Namestnica tožilca v Colmarju Nathalie Kielwasser je na kraju nesreče potrdila, da je v požaru umrlo 11 ljudi. Vzrok požara naj bi bilo tlenje v pritličju, za katerega pa ni znano, kaj ga je povzročilo.

Ko je okoli 6.30 po lokalnem času izbruhnil požar, je bilo v počitniški hiši skupno 28 ljudi. Rešilo se je 17 ljudi, žrtve pa so bili negovalec in deset odraslih oseb s posebnimi potrebami iz mesta Nancy, ki so bili na počitnicah. Poškodovana je ena oseba, ena pa je v šoku, so sporočili iz policije.

To je najbolj smrtonosen požar v Franciji po tistem v Rouenu leta 2016, ko je v kleti bara umrlo 14 ljudi.

»Ob tej tragediji sem v mislih z žrtvami, ranjenimi in njihovimi družinami,« je na družbenem omrežju X zapisal francoski predsednik Emmanuel Macron.

Podžupan Wintzenheima Daniel Leroy, ki je obiskal kraj požara, pa je sporočil, da od poslopja ni ostalo ničesar, saj je zgornji del popolnoma pogorel, streha pa se je zrušila. Po njegovih besedah so bili stanovalci ujeti med spanjem.