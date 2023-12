Pobasala denar, a stanovanja ni oddala

Ena od zaposlenih na hrvaški nacionalni televiziji HTV se je domislila zelo pretkanega načrta, kako na nezakonit način dobiti nekaj dodatnega denarja. Na spletni strani z oglasi njuškalo.hr je objavila oglas za oddajo svojega 2,5-sobnega stanovanja.

Seveda se je oglasilo precej posameznic. Tako je neka ženska, ki se je s hčerjo zanimala za najem stanovanja, 45-letnici plačala 211 evrov, 422 evrov ji je dala neka študentka, 218 evrov pa je prejela od tretje zainteresirane.

Na internetu je objavila lažen oglas za najem stanovanja.

Na koncu obsojena

A nobena od njih ni mogla niti dneva prebiti v stanovanju, saj je prevarantka le vzela denar (v skupni višini 851 evrov). Na sodišču se je branila, da so se ženske same odločile, da se v stanovanje ne bodo vselile in da jim zato ni bila dolžna vrniti are.

Sodišče je po pregledu sporočil, ki so si jih s 45-letnico izmenjale interesentke za najem stanovanja, pa tudi po njihovem zaslišanju sklenilo, da je bil namen Hrvatice vseskozi le to, da jih ogoljufa. Med drugim z njimi ni hotela podpisati pogodbe, zahtevala je celo dodatni denar.

Ženska je bila na koncu obsojena na 8-mesečno pogojno zaporno kazen, plačati bo morala še 1000 evrov stroškov kazenskega postopka. Sodba sicer še ni pravnomočna; kot še poroča hrvaški portal danica.hr, je sodišče obsojenki pri izreku kazni kot olajševalno okoliščino štelo dejstvo, da še ni bila kaznovana in da je oškodovankam vrnila ves denar.