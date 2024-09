Po padcu na cestni dirki svetovnega prvenstva umrla mlada kolesarka

Mlada švicarska kolesarka Muriel Furrer, ki se je v četrtek hudo poškodovala po padcu na cestni dirki svetovnega prvenstva, je danes umrla v bolnišnici v Zürichu.

Osemnajstletna Švicarka je v četrtek na tekmi mladink padla in utrpela hudo travmatično poškodbo možganov. Nesreča se je zgodila v gozdu na severni strani Züriškega jezera. Po nesreči so jo zaradi hudih poškodb glave s helikopterjem prepeljali v bolnišnico, kamor je prišla v kritičnem stanju. Po poročanju švicarskih medijev so prireditelji po nesreči v gozdu potrebovali več minut, da so mlado kolesarko našli.

Imela je svetlo prihodnost

»Uci in organizacijski odbor SP z veliko žalostjo sporočata, da je mlada Švicarka Muriel Furrer umrla v univerzitetni bolnišnici v Zürichu. Izgubili smo kolesarko, ki je imela pred seboj svetlo prihodnost,« je sporočila krovna mednarodna kolesarska zveza Uci.

Že pred tem pa so prireditelji sporočili, da se bo po posvetu organizatorjev z družino nesrečne kolesarke SP kljub tragičnemu dogodku nadaljevalo po prvotnem urniku.

V zadnjem času je pri kolesarstvu vse več resnih padcev. Julija je Norvežan Andre Drege med dirko po Avstriji padel in umrl pri spustu z Grossglocknerja. Junija 2023 je Švicar Gino Mäder dan po padcu pri spustu s prelaza Albula zaradi poškodb umrl. Mäderjeva smrt je sprožila obširnejšo razpravo o varnosti.