Po hudi katastrofi tri ljudi pogrešali, enega so našli, a ne v dobrem stanju

Švicarski reševalci so danes našli truplo enega od treh ljudi, ki so jih pogrešali, odkar so poplave prizadele jugovzhodni kanton Graubünden, je sporočila švicarska policija. Truplo so našli osem kilometrov od kraja, kjer so umrlega nazadnje opazili. Po navedbah policije je možnosti, da bi bili preostali dve pogrešani osebi živi, zelo malo.

Hudo deževje, zaradi katerega so poplavljale alpske reke in se sprožali plazovi, ki so pred sabo rušili tudi hiše, je najbolj prizadelo dolino Val Mesolcina, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Reševalci so uspeli najti pogrešano žensko, ki je bila prekrita s kamenjem in blatom.

Obilno deževje je prizadelo tudi druge dele Švice, vključno z letoviščem Zermatt, ki je bilo nekaj časa odrezano od sveta, a je zdaj spet dostopno.

FOTO: Piero Cruciatti Afp