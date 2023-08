Po 14 letih zbežala ugrabitelju, ki je varovanem oddelku psihiatrične bolnišnice

Rusinja je dolgih 14 let preživela v zanikrni sobici brez oken, opremljeni le z veliko posteljo, kamor jo je po ugrabitvi zaklenil Vladimir Českidov. Ta se je nad mladenko, zdaj je stara 33 let, spolno izživljal, jo pretepal, morala mu je celo pomagati razkosati truplo ženske, ki jo je umoril, njene dele pa je nato spravil v velik sod in ga zakopal v kleti.

Vladimir je trenutno na varovanem oddelku psihiatrične bolnišnice. FOTO: Jim Young, Reuters

Ženski, njena identiteta ni znana, je uspelo pobegniti, ko se je Vladimir nekega večera močno napil in pozabil zakleniti vrata njene sobe, stekla je do hiše svoje sestre, ki je ni videla že več kot desetletje, na srečo pa je živela v bližini, in ta je poklicala policiste.

Med zaslišanjem zanikala

Možje v modrem so Vladimirja aretirali, trenutno je na strogo varovanem oddelku psihiatrične bolnišnice, naslednji mesec pa ga čaka sojenje zaradi kaznivih dejanj ugrabitve, posilstva in umora. Policisti so aretirali tudi njegovo mamo, ki je ves ta čas živela v hiši s sinom in njegovo ujetnico, a je med zaslišanjem zanikala, da je Vladimir dekle ugrabil.

Sama je prišla živet k mojemu sinu in živela je kot kraljica.

»Sama je prišla živet k mojemu sinu in živela je kot kraljica. Nihče je ni zadrževal proti njeni volji. Tako in tako so vsa vrata v naši hiši ves čas odprta, če bi želela, bi lahko odšla,« je dejala Valentina Českidova, ki so jo po plačilu varščine izpustili iz pripora, a do nadaljnjega ne sme potovati, prav tako ji grozi do 15 let zaporne kazni zaradi kaznivega dejanja ugrabitve. Policisti, ki so preiskali Vladimirjevo hišo, so v kleti resnično našli kose človeškega trupla, v sobi, kjer je zadrževal dekle, je bil cel kup spolnih pripomočkov, iz drugih prostorov pa so odnesli še obilico pornografskega materiala.