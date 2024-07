Pijan moški (29) na Korčuli skušal ubiti partnerko: lotil se je je z nožem

Osumljenca so prijeli kmalu po dogodku in ga po zaključeni kriminalistični preiskavi s kazensko ovadbo predali pripornemu nadzorniku Policijske uprave Dubrovniško-neretvanske.

29-letni moški se je po vrnitvi z nočnega izleta pod vplivom alkohola v ponedeljek okoli 2. ure zjutraj v kraju Brno na Korčuli poklical svojo 23-letno zunajzakonsko partnerko, s katero živita v skupnem gospodinjstvu in ji po krajšem prepiru začel groziti z umorom in jo udarjati po telesu. Nato pa jo je napadel z nožem, s katerim ji je zadal poškodbe po obrazu, vratu in prstu leve roke, poroča dubrovniško-neretvanska policija. Poškodovano žensko so oskrbeli v zdravstveni ustanovi na Blatu, kjer so ji ugotovili hudo telesno poškodbo, piše hrvaški portal 24 sata.

Po zaključeni kriminalistični preiskavi policistov Policijske postaje Korčula je 29-letnik osumljen kaznivega dejanja poskusa umora.