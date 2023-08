Par, ki je v Dubrovniku padel z zidu, pijan kot čep: toliko sta napihala

Par iz Avstralije je sinoči okoli 2.30 zjutraj padel z zidu na Pili v Dubrovniku. Gre za moškega, starega 34 let, in dekle, staro 26 let, ki sta se hudo telesno poškodovala in sta v dubrovniški splošni bolnišnici.

Po neuradnih podatkih je imela ženska tri promile alkohola v krvi, moški pa 2,10 promila alkohola.

Moškega so operirali in je na travmatološkem oddelku, ženska pa je v kritičnem stanju na intenzivni enoti.

Primarij Ivan Benčić je za Dnevnik HRT povedal, da se ženska bori za življenje:

»Njeno stanje je slabo. Ima hudo poškodbo možganov, hrbtenjače, zlom prsnega in ledvenega vretenca. Je v slabem stanju, intubirana je, zato je v nezavesti. Stalno je pod nadzorom, trikrat je bil že opravljen CT, posvet z nevrokirurgom. Borimo se za njeno življenje, v slabem stanju je predvsem zaradi poškodb glave in možganov. Kar zadeva moškega, je veliko boljši od dekleta,« je dodal zdravnik.

Dubrovniško-neretvanska policijska uprava je opravila preiskavo in niso ugotovili elementov kaznivega dejanja. Po neuradnih informacijah zakonca nista plezala po steni, ampak sta se nanjo oprla, ravnotežje pa izgubila, ko se je ženska želela nasloniti na moškega.