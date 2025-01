Benjamin posilil pastorko, rodila pri 11 letih. Njegov odvetnik pa: »Dokazali bomo, da je sama vnesla spermo«

Benjaminu (38) v zvezni deželi Severno Porenje-Vestfalija v Nemčiji sodijo zaradi posilstva pastorke, ki je rodila, ko je bila stara komaj 11 let. DNK je potrdil, da je on nedvomno oče otroka. Toda njegov odvetnik je za Bild povedal, da njegova stranka zanika spolno zlorabo. »Dokazali bomo, da je sama vnesla spermo,« je dejal Daniel Rinderz.

Na zaslišanju je 11-letnica trdila, da je očimovo spermo vzela iz kondoma in jo vstavila vase.

Dokazi, zbrani v tem primeru, so grozljivi. Po obtožnici naj bi bila punčka stara komaj sedem let, ko jo je mamin partner poljubil z jezikom. Policija je fotografije tega dejanja našla v mobilnih telefonih. Med letoma 2021 in 2023 naj bi očim deklico večkrat posilil. Avgusta 2023 je enajstletna učenka zanosila. Sprva je poskušala prikriti svojo nosečnost, potem pa so učitelji opazili, da deklica nosi široka oblačila, in maja lani je s carskim rezom rodila deklico.

Že med prvimi zaslišanji deklica poskušala zaščititi očima

Med policijsko preiskavo so opravili analizo DNK, ki je pokazala, da je očim nedvomno otrokov oče. Potem so ga aretirali.

Že med prvimi zaslišanji je deklica poskušala zaščititi očima. Trdila je, da je njegovo spermo vzela iz kondoma in jo vstavila vase. Ni jasno, ali je to posledica pritiska družine, kjer so še drugi otroci.