Očeta treh otrok iskali 54 dni, klicali potapljače in iskalne pse, sledil hud šok (VIDEO)

Ryan Borgwardt (45) je 11. avgusta izginil na ameriškem jezeru Green Lake. Tisto noč je svoji ženi poslal sporočilo, da bo obrnil kajak in se odpravil proti obali, a tja ni prišel.

Ryan Borgwardt. FOTO: Zaslonski Posnetek Youtube

Za pogrešanim očetom treh otrok so sprožili obsežno iskanje, v katerem so našli njegov prevrnjeni kajak in rešilni jopič ter ribiško palico in škatlo s priborom, domnevno pa se je Ryan v nesreči utopil. Iskanje je trajalo 54 dni, angažirane so bile številne reševalne in iskalne enote, pregledanih je bilo 1500 hektarjev površin ter ogromno sonarskih podatkov in slik.

Uprizoril svojo smrt

Več kot dva meseca po izginotju se je v preiskavi zgodi nenavaden preobrat. Ryanovo ime je sprožilo rdeči alarm v sosednji Kanadi, kjer se je izkazalo, da je 13. avgusta, le en dan po izginotju, prijavil izgubo potnega lista in vzel drugega.

Preiskovalci so izvedeli, da je 45-letnik komuniciral z žensko iz Uzbekistana in nakazoval denar na tuje banke. Januarja je sklenil polico življenjskega zavarovanja v vrednosti 375.000 dolarjev in kupil darilno kartico letalske družbe. Izkazalo se je, kot verjamejo preiskovalci, da je Ryan uprizoril svojo smrt.

»Bil sem popolnoma šokiran,« je dejal šerif okrožja Green Lake Mark Podoll. »Prav neverjetno je, da imamo takšen primer. Kolikor vemo, je zdaj nekje v vzhodni Evropi,« je še povedal za ABC News.

.