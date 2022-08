Oče zaprl ženo in otroka, kar 17 let so bili v ujetništvu (FOTO)

Skoraj dve desetletji je z otrokoma trpela v ujetništvu, duševne in telesne zlorabe so bile del vsakdanjika. Zapustila ga bo le mrtva, ji je grozil mož, ki ga je policija končno prijela in osvobodila ujeto trojico. Luiz Antonio Santos Silva verjetno nikoli več ne bo zakorakal na svobodo, toda njegova žena, s katero je poročen 23 let, in otroka kljub temu ne bodo mirno spali.

Trojico so nemudoma oskrbeli reševalci, zdaj okrevajo v bolnišnici, kjer so jim ves čas v oporo tudi psihologi. Otroka, ki sta pravzaprav že odrasla, stara sta 19 in 22, sta bila ob prihodu mož postave povsem podhranjena, zdravniki so se zbali, da morda celo ne bosta preživela. A vsak dan pridobivata moč, so zdaj olajšani, kljub temu pa zaskrbljeni, kakšne čustvene in psihične rane sta jima pustila dolgoletna zloraba in nasilje lastnega očeta, skrb vzbujajoči pa so predvsem njun zaostanek v razvoju, pomanjkanje socializacije ter ukradeno otroštvo in najstniška leta, se držijo za glavo strokovnjaki.

Stara sta 19 in 22, a videti sta precej mlajša.

Grozljiva zgodba prihaja iz brazilskega Ria de Janeira, iz soseske Guaratiba. Ozadje srhljivega dogajanja ni točno znano, najverjetneje pa je žena hotela moža zapustiti, ko sta bila otroka še majhna, a jo je ta z malčkoma vred zvezal in zaprl v klet ter ji zabičal, da ga živa ne bo zapustila. Tam so bili tudi po več dni brez hrane in vode, večino časa v temi, redno jih je pretepal. Policija je ob odkritju sprva menila, da sta otroka veliko mlajša, a se je nato izkazalo, da sta v resnici že odrasla, le tako zelo podhranjena, dehidrirana in šibka.

Kako je okrutnežu uspelo toliko let prikrivati lastno družino, še ni znano, prav tako ni jasno, zakaj se policija ni odzvala na namig o nasilju že pred dvema letoma.