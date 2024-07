Oče in sestra znanega politika brutalno nad novinarko Melito: »Vdrla mi je v hišo, vlekla za lase, morala sem jo ugrizniti do krvi«

Iz Hrvaške poročajo o brutalnem napadu na novinarko. Melita Vrsaljko, nagrajena novinarka portala Faktograf in režiserka dokumentarnih filmov, je bila napadena v lastni hiši v Nadinu. Napad se je zgodil včeraj, zagrešila pa ga je Iva Perić, sestra Darija Vrsaljka, znanega člana HDZ iz Zadra, dan po tem, ko je novinarko na trgu v Nadinu fizično napadel njun oče Ivan Vrsaljko.

»Želim poudariti, da živimo v družbi, kjer obstajajo posamezniki, ki mislijo, da lahko napadajo ljudi, ker jim ni všeč, kar počnejo. Zdaj je na državnem tožilstvu, ali bo zoper napadalce vložilo ovadbo. Ni prijetno, ko nekdo tako vdre v tvoj dom,« je za hrvaške medije povedala Melita Vrsaljko.

Zadarska policija še preiskuje okoliščine dogodka.

Melita je vse opisala v objavi na družbenem omrežju

»Včeraj sem bila fizično napadena v lastni hiši, potem ko je Iva Perić, hčerka moškega, ki me je dan prej fizično napadel, prišla na moja vrata, ker sem se s snemalcem in kamero peljala mimo njegove njive, kjer so se začeli odpadki. kopičiti. Njen oče je namreč želel preprečiti, da bi snemalec prižgal kamero in posnel tisto, kar se lahko posname z javne površine, glede na to, da je parcela vidna s ceste in se nahaja sredi vasi. Nenadoma je pritekel do nas, mu zagrozil z nasiljem in razbijanjem opreme, kar naenkrat je rekel, da je veteran in da se je boril v vojni. Potem me je fizično napadel na javnem prostoru in v samoobrambi sem ga bila prisiljen brcniti, da sem se rešila. Poklicali smo policijo, vendar, kot se to običajno zgodi, javni red in mir motita dve strani, zato sem dobila obdolžilni predlog, pri čemer se moškemu, ki nas je prvi napadel, ne smem približati na javni površini v krogu 50 metrov. Odločila sem se, da s tem ne bom šel v javnost, a mi hudič ni dal miru, zato sem objavila kratek nekajsekundni posnetek starejšega moškega na cesti, ki teče proti meni in se me loti.

Včeraj je na moja vrata prišla njegova hčerka, vdrla v mojo hišo, mi ukradla mobilni telefon in me začela tepsti, me vleči za lase, nato pa me je davila, hkrati pa govorila, da bi izbrisala posnetke svojega nasilnega očeta in da me bo prisilila, da se mu opravičim. Žensko sem bila (spet v samoobrambi) prisiljena dobesedno ugrizniti v roko do krvi, da me ne bi zadušila, jo odriniti od sebe, vzeti mobilni telefon in poklicati policijo.«