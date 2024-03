Obstrelili avto hrvaškega novoimenovanega generalnega državnega tožilca

Avto sodnika višjega kazenskega sodišča in novoimenovanega državnega tožilca Republike Hrvaške Ivana Turudića je bil obstreljen s strelnim orožjem. Turudić naj bi namreč opazil luknjo v avtomobilu in ga, ne da bi vedel, kako je luknja nastala, odpeljal na servis.

In potem so avtomehaniki v vozilu našli naboj, tako da je postalo jasno, da je nekdo streljal na njegovo vozilo. Turudić je vse skupaj nemudoma prijavil policiji, ki je začela preiskovati primer, preiskava pa poteka tudi na njegovem avtomobilu.

Ivan Turudić ima dva avtomobila, manjšega volkswagna in audija Q5. Iz hrvaške virovitiško-podravske policijske uprave so potrdili, da so streljali na audija Q5 državnega tožilca.

»Lahko potrdimo, da je I. T. danes vstopil v uradne prostore policije in podal podatke, da je opazil poškodbe na vozilu, ki ga je uporabljal. Glede na vrsto poškodbe je bilo vozilo prepeljano na policijsko postajo, kjer poteka ogled vozila. Drugih podrobnosti, ki bi lahko spodbudile prehitre sklepe, za zdaj ne moremo posredovati,« pravijo iz PU Virovitiško-podravska, poroča Jutranji list.

Glavna politična tema

Hrvaški sabor je februarja letos za novega generalnega državnega tožilca pričakovano potrdil Ivana Turudića, in to kljub aferi, v kateri se je znašel zaradi svojih spornih srečevanj in dopisovanj. Hrvaški časnik Jutarnji list je namreč objavil prepise več sto tekstovnih sporočil, ki si jih je Turudić izmenjeval z obtoženo nekdanjo generalno sekretarko na ministrstvu za javno upravo in bivšo kninsko županjo Josipo Rimac, danes Pleslić. Sporočila dokazujejo, da sta si s Turudićem, ko je bil predsednik županijskega sodišča v Zagrebu, intenzivno dopisovala od leta 2016 pa vse do njene aretacije zaradi suma korupcije leta 2020. Večkrat sta se srečala tudi v živo, poroča STA.