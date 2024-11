Obsodili moškega, ki je načrtoval ugrabitev zdravstvenega ministra

Sodišče v Frankfurtu je danes moškega obsodilo na dve leti in pol zapora zaradi načrtovanja državnega udara in ugrabitve ministra za zdravje Karla Lauterbacha. Obsojen je bil načrtovanja veleizdaje in članstva v teroristični organizaciji. Moški je bil namreč član skrajno desničarske skupine Državljani rajha.

62-letni moški, ki je v priporu že približno eno leto, je med načrtovanjem državnega udara privolil, da se v njegovi garaži skladišči orožje. Pred sodiščem pa je obžaloval svoj zločin.

Državljani rajha

Moški je bil del tako imenovane Kaiserreichsgruppe, razvejane skupine zarotnikov iz skupine Državljani rajha. Slednja naj bi med pandemijo covida-19 načrtovala nasilno strmoglavljenje nemške vlade. Njen cilj naj bi bila ponovna vzpostavitev avtoritarnega sistema po vzoru nekdanjega nemškega cesarstva.

Po prepričanju članov skupine namreč nemški rajh, ki je bil ustanovljen leta 1871 in je propadel s porazom Nemčije v drugi svetovni vojni, še vedno obstaja. V luči tega ne priznavajo Zvezne republike Nemčije, njenih institucij in zakonodaje. Prve domnevne zarotnike so policisti aretirali aprila 2022 med več odmevnimi racijami.