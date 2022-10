Obraz čiste groze: ubila je sedem dojenčkov in načrtovala še deset žrtev

Medicinska sestra iz pekla je eno leto delala na oddelku za novorojenčke v Veliki Britaniji. Otroke je pobijala predvsem v nočnih izmenah, ko je bilo manj zaposlenih. Ubila je sedem dojenčkov. Obtožena, da je dojenčke zastrupila z inzulinom, jim vbrizgala zrak v krvni obtok ali jih prehranila z mlekom, je Lucy Letby (32) ubila sedem nedonošenčkov in načrtovala še deset žrtev. Medicinska sestra iz pekla je, kot je včeraj navedlo tožilstvo, leto dni delala na oddelku za novorojenčke. Otroke je ubijala večinoma med nočnimi izmenami, ko je bilo manj bolnišničnega osebja in staršev ni bilo z dojenčki, poroča DailyMail.

Ko je delala v nočnih izmenah, se je povečalo število dojenčkov, ki so umrli ali resno zboleli. Podobni primeri so se zgodili tudi, ko je delala dnevno izmeno, ko je bilo vedno več nepojasnjenih kolapsov in smrti dojenčkov, so sporočili s kronskega sodišča v Manchestru. Obtožena je umora enega od dvojčkov, ki sta bila stara manj kot eno uro, ko ju je Letby vzela na delo v bolnišnico v Chesterju. Fanta je ubila, njegova sestra dvojčica je smrti ušla.