Nov preplah v Bosni: Zaradi grožnje z bombo evakuirali letališče

Mednarodno letališče v Sarajevu so zaradi grožnje z bombo vse potnike evakuirali iz poslopja in začasno odpovedali vse polete. Z letališča so po varnostnem pregledu popoldne sporočili, da je bila grožnja lažna, poročajo mediji v BiH.

»Po prejetem anonimnem klicu o domnevni eksplozivni napravi na mednarodnem letališču Sarajevo so pristojne službe izvedle vse potrebne ukrepe v skladu z varnostnimi protokoli. V teku je pregled poslopja, v sodelovanju z varnostnimi službami smo zagotovili varnost vseh potnikov in zaposlenih,« so pred tem sporočili z letališča.

Potnike prosijo za razumevanje, dokler ne zaključijo varnostnega pregleda letališča, ki bi lahko trajal več ur, in se jim zahvaljujejo za potrpežljivost.

Na sarajevskem letališču so že pred mesecem dni prejeli grožnjo z bombo, ki se je izkazala za lažno. Številne lažne prijave o podtaknjenih bombah so v zadnjem času prejeli tudi na več šolah ter poslopij državnih in lokalnih organov v prestolnici BiH, zaradi česar je policija prejšnji teden pridržala pet mladoletnikov.