Nosečnica umrla po padcu iz 17-nadstropne stolpnice, otrok se bori za življenje

Emma Acko je bila v »zadnjih tednih nosečnosti«, ko je v torek, 22. oktobra, okoli 10.25 padla iz stolpnice Shakespeare Towers v Leedsu, je potrdila angleška policija. Njenega nerojenega otroka so rešili in ga odpeljali v bolnišnico, še vedno je v kritičnem stanju.

Tiskovni predstavnik policije je dejal, da v zvezi s smrtjo 30-letnice niso odkrili sumljivih okoliščin. Umrla je na kraju dogodka, o čemer je bil obveščen sodni oglednik.

Območje naj bi bilo polno mladih družin, stolpnica pa je bila prenovljena pred štirimi ali petimi leti. Družini ženske so mnogi izrazili sožalje.

Eden od sosedov je za BBC povedal, da je bil v svojem stanovanju v 14. nadstropju, ko je zaslišal »udarce«, zatem pa kričanje. Povedal je: »V tistem trenutku je bilo slišati močno pokanje. To je šok za vse, za celotno skupnost.«

»Bila si neverjetna ženska ...«

»Emma, imela si velik značaj in ogromno srce. Moja čudovita sestrična, počivaj v miru,« je na spletu zapisala sorodnica nesrečnice. Druga ženska se je v objavi spominjala Emme kot »čudovite ženske« in zapisala: »Počivaj v miru, čudovito dekle. Ne morem verjeti, da to dejansko pišem. Vedno si bila lepa duša znotraj in zunaj sebe ... Mislim na tvoje otroke doma in molim za tvojo deklico v bolnišnici, da bo vse v redu.«

Še en lokalni prebivalec je na facebooku objavil: »Ne morem verjeti, že celo popoldne sedim in jočem.« Nekdo je dodal: »Počivaj v miru, Emma ... bila si in še vedno boš neverjetna ženska, ne glede na vse, vedno sva se skupaj dobro smejali in se imeli lepo. Spomini bodo ostali za vedno, spi trdno.«

Lokalni svetnik Luke Farley je incident opisal kot »zelo neprijeten« in izrazil iskreno sožalje.