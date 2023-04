Najstnica naročila umor svoje mame (FOTO)

»Moja hči, moja najljubša. Najstniško obdobje ni preprosto za nobeno od naju. Toda še vedno shajava in zelo jo imam rada. Nisem popolna mama, toda trudim se,« je pred dobrim letom dni na instagramu zapisala Moskovčanka Anastasia Miloskaja. Na objavljeni fotografiji je bila skupaj s svojo 14-letno hčerko, s katero sta živeli sami. Minuli ponedeljek je hišnik med smetiščnimi kantami našel Anastasijino truplo ter o tem obvestil policijo.

Ruski policisti so po preiskavi prišli do šokantnega odkritja. FOTO: Policija

Ruski glavni preiskovalni oddelek navaja, da je v naslednjih dneh izvedel zahtevno preiskavo, v kateri so sodelovali forenziki pa preiskovalci in celo psiholog ter psihiater. Razlog za vključitev teh strokovnjakov je bil v tem, da je šlo za zločin, ki je presenetil tudi vsega vajene Ruse: »Ena od obtoženih oseb je zaradi spora z mamo prosila prijatelja, da najde osebe, ki bi mamo ubile,« navaja policijsko poročilo. Ruski mediji so kmalu razkrili, da je bil prijatelj v resnici fant hčere, ki je živel z njima. Našel je dva mladoletna morilca ter jima obljubil denarno nagrado v višini dobrih 4100 evrov.

Prejšnji petek sta mlada ljubimca spustila oba morilca v stanovanje, nato pa so skupaj pričakali nesrečno Anastasio; hči naj bi bila na balkonu, ko sta napadalca zadavila njeno 39-letno mamo; nato so zapustili stanovanje in se vrnili čez dva dni, ko so jo ponoči odvrgli v smeti. Kot se je razkrilo, je bil spor med hčerjo in mamo ta, da slednja ni pustila 14-letnici, da pri njej živi s fantom. »Materinstvo je sreča,« je nekoč zapisala Anastasia; a tudi vsa materinska ljubezen ji ni rešila življenja.

4100 evrov je bilo vredno življenje.

