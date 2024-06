Najbogatejša britanska družina obsojena na zapor, to so storili

Štirje člani najbogatejše britanske družine so bili obsojeni na zaporne kazni zaradi izkoriščanja indijskega osebja v njihovi vili v Ženevi. Prakasha in Kamala Hindujo ter njunega sina Ajaya in njegovo ženo Namrato je švicarsko sodišče spoznalo za krive izkoriščanja in nezakonitega zaposlovanja ter jih obsodilo na štiri do štiri leta in pol zapora.

Oproščeni si bili hujše obtožbe trgovine z ljudmi. Odvetniki, ki zastopajo obtožene, so povedali, da se nameravajo na sodbo pritožiti. Na sodišču je odvetnik obtoženih Robert Asael dejal: »Šokiran sem. Borili se bomo do konca.«

Njihovo bogastvo je ocenjeno na okoli 37 milijard funtov. FOTO: Gabriel Monnet Afp

Trije delavci, ki so jih pripeljali iz rodne Indije, so trdili, da so jim družine plačale le sedem funtov za 18 ur na dan, kar je manj kot desetina zneska, ki ga zahteva švicarska zakonodaja. Odvzeli so jim tudi potne liste.

Bogastvo je ocenjeno na 37 milijard funtov

Trdili so tudi, da jim je družina - katere bogastvo je ocenjeno na okoli 37 milijard funtov - redko dovolila, da zapustijo hišo, ki je v bogati soseski Ženeve.

Med sojenjem so tožilci trdili, da je družina porabila več za svojega psa kot za svoje gospodinjske uslužbence. Obramba je trdila, da so imeli delavci velike ugodnosti, niso bili izolirani in so lahko prosto zapustili vilo.

»Delavci so bili Hindujcem hvaležni, da so jim omogočili boljše življenje,« je zatrdil Asael.

Sojenja in izreka sodbe se nista udeležila

Starejši hindujski par, oba stara 70 let, se nista udeležila sodnega postopka, navajajoč slabo zdravje. Ajay in Namrata sta bila na sodišču, vendar ju ni bilo na razglasitvi kazni. To ni prvič, da je Ženeva, središče številnih mednarodnih organizacij, pa tudi dom svetovnih bogatašev, v središču pozornosti zaradi domnevnega trpinčenja uslužbencev.

Lani so štiri gospodinjske delavke s Filipinov vložile tožbo proti eni od ženevskih diplomatskih misij pri Združenih narodih, češ da že leta niso prejele plačila. Družina Hinduja ima v lasti skupino Hinduja, večnacionalno naftno, plinsko in bančno podjetje. Družina ima v lasti tudi hotel Raffles v Londonu, poroča mondo.rs.