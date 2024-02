Nad otokom Rodos se je razbesnelo hudo neurje. Videli so tudi tornado (VIDEO)

V ponedeljek zvečer je grški otok Rodos zajela močna nevihta s tornadom in točo, ki je na tudi med slovenskimi turisti priljubljenem otoku v nekaj minutah povzročila pravo razdejanje. Najhuje je bilo na območju med glavnim obmorskim letoviščem Faliraki in pristaniščem Akadia na severnem delu otoka.

Gasilci so tako prejeli veliko klicev prebivalcev, podjetij in lokalov, ki jim je voda zalila prostore. Posredovati so morali tudi zaradi številnih podrtih dreves, ki so ovirala promet po glavnih cestnih vpadnicah. Zaradi močnega vetra in tornada je bilo poškodovanih več kot trideset avtomobilov. Na enega je padel del zidu. Gasilci so morali reševati tudi tri ljudi iz avtomobila, ki je ostal ujet v narasli vodi.

Slikovita obalna cesta se je zaradi obilice padavin spremenila v strugo hudournika.

Narava ni prizanesla niti znani obalni cesti, ki se je zaradi obilice padavin spremenila v strugo hudournika. Včeraj, ko se je vreme že umirilo, se je začel postopek ocenjevanja škode. Ta bo ogromna.