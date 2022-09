Na sojenju zobarjema iz pekla vsi opazovali policistko (FOTO)

Zobozdravnika oče in sin, Jean-Claude Carnot (71) in Lionel Guedj (42) iz Marseilla v Franciji sta obsojena na zaporno kazen zaradi zlorabe položaja oziroma zaradi zdravniške napake. Sina so obsodili na osem let zapora, očeta pa čaka pet let ječe, piše Le Telegramme.

Spoznana sta bila za kriva, ker sta pohabila na stotine bolnikov v šestih letih. Ljudem sta uničila življenja, s tem ko sta jih »pustila brez nasmeha in v neznosnih bolečinah«. Ljudem sta pulila zobe in jim vgrajevala zobne proteze.

Tožilstvo je dokazalo, da je Lionel Guedj izpulil skoraj 4000 zdravih zob in vgradil 28-krat več protez v primerjavi s povprečnim zobozdravnikom. Tožilstvo je zanj zahtevalo deset let zapora zaradi naklepnega pohabljanja ljudi.

Zbrani pred in v sodni dvorani so po izreku sodbe zaploskali.