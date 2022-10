Na priljubljenem hrvaškem otoku posilil mlado Nemko, to je povedal na sodišču

Letošnje julijske počitnice na Hrvaškem so pustile grenak priokus za takrat pravkar polnoletno turistko, iz Nemčije, ki je prišla na Hrvaško na ekskurzijo. 8. julija okoli dveh zjutraj se je družila s takrat še neznancem M. A. M. (32), rojenim Alžircem s francoskim državljanstvom, ko je na plaži Katarelac na Pagu šlo vse po zlu.

Izkoristil je njeno vinjenost in jo skušal zapeljati. Tudi potem, ko mu je dekle povedalo, da noče imeti opravka z njim in ga je odrinila, je še naprej zadovoljeval svojo spolno željo in jo na koncu celo posilil, pišejo hrvaški mediji. Čeprav je nato pobegnil v noč, so ga policisti na koncu izsledili.

Krivdo zanika. Trdi, da sta se poljubljala brez prisile, skupaj kopala v morju in pravi, da je nehal, ko mu je dekle povedalo, da ne želi več naprej. Povedal je še, da sta se ob slovesu objela in da ga je dekle dodalo za prijatelja na Instagramu. Njena zgodba pa je bistveno drugačna od njegove in razkriva grozo, ki jo je prestala tisto noč. Kot pravi, ga je dodala na instagram, da ga ne bi razjezila.

Na koncu je pomoč našla pri varnostniku bližnjega kluba. Do njega je pritekla objokana, vznemirjena in povsem prestrašena. Poleg policije, se je v primer vključilo tudi zadrsko županijsko državno pravobranilstvo, ki je proti turistu iz Francije, ki se brani na svobodi, nedavno podalo obtožnico.