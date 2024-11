Na parkirišču našli mrtva: 58-letnik in 35-letnica naj bi umrla med intimnim odnosom

Iz Nemčije prihaja tragična vest. Moškega (58) in žensko (35) so našli mrtva v kombiju na parkirišču v Frankfurtu. Policija je odkrila bel kombi in avtomobil na parkirišču v četrti Rosengarten v petek zvečer, potem ko so svojci prijavili, da pogrešajo 35-letnico.

Po poročanju Bilda je imel kombi berlinske registrske tablice. Ženska naj bi pustila otroka v varstvu pri prijateljici in se dogovorila za srečanje z 58-letnikom na parkirišču.

Umrla naj bi med intimnim odnosom

Policisti so zaznali nenavaden vonj, ko so se približevali vozilu, zato so takoj kontaktirali gasilce. Ti so na kraj dogodka prispeli okoli 21. ure v petek. Reševalne službe so poskušale oživljati par, vendar brez uspeha.

Po prvih informacijah policija domneva, da je par umrl med intimnim odnosom. Onesvestila sta se in umrla sta zaradi plina, ki naj bi uhajal zaradi okvare na plinski jeklenki v kombiju.