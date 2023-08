Na Hrvaškem zaradi posedovanja mamil ujeli Slovenca

Zaradi posedovanja manjših količin mamil so v primorsko-goranski županiji v zadnjem tednu dni ukrepali proti 12 osebam, med njimi tudi proti slovenskemu državljanu, je danes sporočila hrvaška policija. Z manjšo količino mamil so jih dobili na otoku Lošinj, v Crikvenici, Opatiji, na Reki in v Gorskem kotarju.

Od minulega tedna do danes so hrvaški policisti zaradi nepooblaščenega posedovanja manjših količin droge ukrepali v 12 primerih, in sicer poleg slovenskega državljana še proti sedmim Hrvatom ter po enem državljanu Avstrije, Belgije, Nemčije in Srbije.

Odvzeli so jim skupno okoli 22 gramov konoplje, 12 gramov marihuane ter manjše količine hašiša. Proti vsem so ukrepali v skladu z zakonom o preprečevanju zlorabe mamil, so sporočili iz primorsko-goranske policijske uprave.

Dodali so, da so na Reki pridržali tudi dva 23-letna hrvaška državljana zaradi suma nezakonite proizvodnje in preprodaje drog.

Med preiskavo njunega vozila in prostorov so našli okoli 860 gramov marihuane, manjše količine druge droge, tehtnico, napravo za vakumiranje in več kot tri tisoč evrov gotovine. V gozdu v Čavlih so odkrili tudi 32 zasajenih stebel indijske konoplje, visokih od 50 do 150 centimetrov.