Milijonar zaigral smrt, da je ostal živ in pomagal FBI

Če kdo, potem uspešen poslovnež in milijonar iz ameriškega mesta San Diego Ninus Malan dobro ve, kaj pomeni zaigrati lastno smrt. Za ta korak se ni odločil sam, ampak je bila to ideja ameriškega preiskovalnega urada FBI. Ocenili so, da bodo le na tak način lahko prišli do tistih, ki so si želeli Malanove smrti.

Načrt za ugrabitev in umor je bil skovan v restavraciji The Great Maple v San Diegu. FOTO: Google Maps

»Četudi je bila smrt lažna, se je zdela zelo resnična,« danes pravi 41-letni milijonar in dodaja: »Zaradi tega imam še danes nočne more.« Štirinajstega novembra 2018 je Malana in njegovo dekle ob šestih zjutraj pokonci dvignil zvonec na vhodnih vratih. Zunaj je stalo sedem agentov FBI. »Bil sem popolnoma prestrašen,« je za New York Post razlagal 41-letnik, sicer ločeni oče štirih otrok. In nadaljeval: »Nikoli v življenju nisem srečal agenta FBI. Najprej sem jih vprašal, kaj se dogaja, in eden mi je odgovoril: 'Tvoje življenje je v nevarnosti. Moral boš iti z nami.'«

Nato so ga vprašali, ali morda sluti, kdo bi ga rad ubil. Na misel mu je takoj prišel nekdanji poslovni partner Salam Razuki, s katerim je na sodišču bíl bitko zaradi 45 milijonov dolarjev vrednega spora glede lastništva nepremičnin, med katerimi so tudi prodajalne marihuane, nakupovalna središča in bencinske črpalke. Ko so agenti FBI slišali to ime, so Malanu naročili, da mora zaigrati lastno smrt.

»Po približno treh minutah premisleka sem se s tem strinjal,« je dejal. Nato so v njegovi hiši poustvarili kraj zločina – umora. Malana in njegovo dekle so v nadaljevanju odpeljali do enega od sandieških hotelov in jima naročili, da naj več ne kličeta nikogar.

7 let zapora je dobil njegov nekdanji poslovni partner.

V sobi sta bila več dni popolnoma odrezana od sveta. Gledati nista smela niti televizije. »Igrala sva monopoli. V sobo so nama prinašali hrano. Vedno bolj me je mučila tesnoba in imel sem težave z dihanjem. Bilo je kot v nočni mori. FBI pa mi tudi ni želel ničesar povedati,« se je tistih dni spominjal milijonar. Preiskovalci so ugotovili, da so Malana hoteli umoriti Razuki ter njegovi dve zaposleni Sylvia Gonzalez in Elizabeth Juarez. Ko so jih spravili za rešetke, je milijonar lahko spet zaživel po starem. Pred dnevi je bila trojica na sodišču spoznana za krive načrtovanja ugrabitve in umora Malana. Razuki in Gonzalezova sta dobila vsak po sedem let, Juarezova pa 3 leta in 10 mesecev zapora.