Medved padel na lovca in ga ubil

Lester C. Harvey iz Phoenixa v ameriški zvezni državi Virginija se je s kolegi odpravil na lov za medvedom. Preplašena zver je splezala na drevo, pogon pa se je žalostno končal. Eden od članov zelene bratovščine je namreč ustrelil medveda in ta je iz krošnje padel na 58-letnega očeta petih otrok Harveyja.

Lovski tovariši so mu takoj dali prvo pomoč in ga odpeljali na zdravljenje v bolnišnico. Toda poškodbe so bile tako hude, da je po nekajdnevnem boju za življenje umrl. Ustreljeni medved je poginil.

Podobnih nesreč kar precej

Ameriški mediji so poročali, da je bilo podobnih nesreč v ZDA že kar precej. Leta 2018 je bil moški na območju zvezne države Aljaska huje poškodovan, ko je kolega ustrelil medveda na grebenu. Žival se je skotalila po pobočju in treščila v lovca.

Leto dni kasneje je v zvezni državi Severna Karolina lovec ustrelil medveda na drevesu. Kosmatinec se je po padcu na tla pobral in napadel lovca, nakar sta oba padla s pečine v prepad. Moški je po zdravniški oskrbi preživel, medveda pa so našli mrtvega.