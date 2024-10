Med zaslišanjem dečka morilca so morali posredovati zdravniki

Srbski mediji danes budno spremljajo dogajanje v zgradbi Specializiranega tožilstva, kjer poteka zaslišanje Koste K., dečka ki je maja lani na Osnovni šoli Vladislav Ribnikar ubil devet sošolcev in varnostnika.

Kurir poroča, da so v dvorani prisotni tudi zdravniki, ki so med zaslišanjem dečka morilca, morali tudi posredovati v sodni dvorani, saj je med zaslišanjem nenadoma spremenil barvo obraza. Po njihovih informacijah so ga zdravniki pregledali, izmerili krvni tlak in nato se je zaslišanje najstnika nadaljevalo.

Sodnik je vprašal pričo, kako se počuti in ali lahko nadaljuje z odgovarjanjem na vprašanja. Kosta je na vprašanje odgovoril pritrdilno in ker so tudi zdravniki ugotovili, da njegovo zdravstveno stanje ni ogroženo, se je zaslišanje nadaljevalo - razkriva vir Kurirja.

Spomnimo, pričanje mladoletnega morilca o zločinu in vsem, kar se je dogajalo pred zločinom, se je začelo nekaj po 10. uri. Z dvema krajšima odmoroma že več kot tri ure odgovarja na vprašanja.

Vprašanja mu je zastavljal glavni tožilec Višjega javnega tožilstva v Beogradu, Nenad Stefanović, nato odvetniki, po odmoru, ki je bil določen, pa so zaslišanje nadaljevali starši ubitih otrok - pravi vir Kurirja.

Kot je poročal Kurir, so starši po neuradnih informacijah pripravili več kot 250 vprašanj za morilca svojih otrok.