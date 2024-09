Med reševanjem odneslo gasilsko vozilo, za poveljnika gasilske brigade se je končalo slabo

Napovedi meteorologov so se uresničile in ciklon Boris se je, potem ko je pustošil po srednji in jugovzhodni Evropi, preusmeril v Italijo. Ciklon, ki s seboj prinaša izredno obilne padavine in z njimi poplave ter zemeljske plazove, je bil najprej na jugu države, nato se je njegovo žarišče preselilo na sever italijanskega škornja, v deželo Emilija - Romanja, ki je med Benečijo na severu in Toskano na jugu.

Poplavne vode so ponekod povzročile pravo opustošenje in terjale tudi smrtne žrtve. V Apuliji je med reševanjem odneslo gasilsko vozilo z dvema gasilcema. Enemu se je uspelo še pravočasno rešiti, truplo poveljnika gasilske brigade Foggia Antonia Ciccorellija so našli 700 metrov od kraja, kjer je poplavna voda zajela vozilo, in so ga včeraj pokopali.

Poveljnik gasilcev Antonio Ciccorelli je umrl med reševanjem življenj. FOTO: Vigili del Fuoco

Vrstijo se evakuacije

V Emiliji - Romanji so zaradi poplav in zemeljskih plazov izredne razmere. Vrstijo se evakuacije, oblasti prebivalce pozivajo, naj se umaknejo v višja nadstropja in naj se zadržujejo doma. Šole so zaprte, prav tako so prekinjene cestne in železniške povezave.

Najhuje so prizadete pokrajine Bologna, Forli, Cesena in Ravena ter Rimini. Skupno so z domov evakuirali okrog 1000 ljudi. Vsi so noč preživeli v posebnih sprejemnih centrih, ki so jih zagotovile lokalne oblasti.

Največje težave povzročajo visoki vodostaji rek. Kritično je zlasti stanje na rekah Lamone in Montone v okolici Ravene. V mestu Faenza sta bregove prestopili reki Marzeno in Lamone. Poplavne vode so zaradi razlivanja reke Serio dosegle tudi središče kraja Castel Bolognese.