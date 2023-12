Med nakupovanjem daril je 14-letnik ubil sestro in ranil drugega brata

Družinski prepir o božičnih darilih se je v ameriški zvezni državi Florida na božični dan končal tragično. Po prepiru med družinskim nakupovanjem daril je 14-letnik s pištolo ubil 23-letno sestro, njega pa je s strelnim orožjem ranil 15-letni brat, poroča ameriška televizija CBS News.

Šerif okrožja Pinellas Bob Gualtieri je v torek sporočil, sta se omenjena brata med družinskim nakupovanjem v trgovini začela prepirati, kdo bo dobil več in dražja darila. Prepir sta nadaljevala na domu njune babice v kraju Largo, kamor so odšli po nakupih.

Ko sta prišla v hišo, je 14-letnik starejšemu bratu s polavtomatsko pištolo zagrozil, da ga bo ustrelil v glavo. Ta mu je rekel, da se ne želi prepirati in mu dejal, naj gre iz hiše. Stric ju je nato ločil, 14-letnika pa pospremil iz hiše. Tu je s svojim dojenčkom v vozičku pred hišo sedela njuna 23-letna sestra. Ko je skušala pomiriti 14-letnika, jo je ustrelil v prsi. Njega je nato s svojo polavtomatsko pištolo ustrelil 15-letni brat, ki je po streljanju pobegnil, pištolo pa odvrgel v polje. Policija ga je kasneje prijela na domu enega od sorodnikov.

Sestro, ki ima tudi šestletnega otroka, so odpeljali v bolnišnico, a je podlegla poškodbam. Ranjenega 14-letnika pa so v bolnišnici operirali in je v stabilnem stanju. Obtožen je umora in nezakonitega posedovanja orožja, tožilstvo pa bo še odločilo, ali ga bodo obtožili kot odraslega. Njegov brat je obtožen poskusa umora. Oba so sicer v preteklosti že aretirali zaradi vlomov v avtomobile.