»Mama me je prodala mreži bogatih pedofilov, posiljevali so me 1700 ur« (VIDEO)

Belgijka Anneke Lucas (59) ima srhljivo življenjsko zgodbo. Že kot deklica je končala v verigi prostitucije in belega suženjstva, nakar je preživela pekel, saj jo je, ko je bila stara 6 let, mati prodala pedofilski verigi v lasti aristokratov in vplivnih ljudi v Belgiji.

V omenjeni pedofilski verigi so bili številni fantje in dekleta brutalno mučeni, posiljeni in ubiti. Anneke Lucas je zdaj razkrila najtemnejše podrobnosti iz svoje preteklosti in povedala, kako je bila posiljena in zlorabljena. »Posiljena sem bila velikokrat in običajno se je to dogajalo ponoči in ob koncih tedna, zato sem izračunala, da sem bila posiljena približno šest ur na teden, torej več kot 1700 ur pred mojim 12. rojstnim dnevom,« je izjavila.

Za vse kriva njena mama

Anneke je pojasnila, da je glavni krivec za vse hudo, kar se ji je zgodilo, lastna mati, ki naj bi bila po njenih besedah ​​psihopatinja. »Prvič me je v tisto pefofislko verigo odpeljala ženska, ki je delala kot čistilka moje mame. Bila sem stara šest let in so me pazili konec tedna, njen mož pa me je vzel in dal v roke pedofilom. Kasneje me je mama začela jemati na takšna srečanja pedofilov. Moja mama nikoli ni bila mama, bila je zelo bolna ženska in psihopatinja,« je povedala Aneke.

»Vedno je obstajala grožnja, da me bodo ubili. Fante so pogosteje mučili, dekleta pa ubijali. Umori niso bili vedno izvedeni na skrivaj in spomnim se, da sem enkrat celo videla truplo,« je povedala. Dodatna travma je bila, da se je morala obnašati, kot da se nič ne dogaja.

Hodila je v šolo in poskušala biti kot drugi otroci, kljub temu, da je bila zlorabljena in čustveno zlomljena. Mama, ki bi ji praviloma morala biti največja opora in opora, se je obnašala, kot da je to, kar se dogaja njeni hčerki, povsem običajen pojav.

Rešil jo je gangster

Po letih zlorabe, ko je dopolnila 11 let, so se njeni oblastniki odločili, da »ni več uporabna« in jo bodo ubili. Kmalu je sledilo surovo mučenje, poškodbe pa so ji povzročili drugi otroci, ki so jih v to silili odrasli. Ko je že mislila, da bo končala v najhujših mukah, jo je rešil belgijski gangster, ki je sklenil dogovor z visokim belgijskim politikom, ki je bil član pedofilske mreže, da bo delal zanje v zameno za to, da bo Anneke prizaneseno.