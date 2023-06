Ljubosumje Branka pognalo do skrajnosti: prepričan, da ga žena vara, potegnil petelina

Na Hrvaškem v turističnem kraju Trogir je bil v četrtek v glavo ustreljen moški. Njegovo življenje je ogroženo, vendar je trenutno stabilen, so javili iz bolnišnice. Medtem je storilec še vedno na begu, a je znano, da je osumljenec nekdanji policist Branko Mamić, ki je že bil obravnavana zaradi nasilja v družini.

Po poročanju hrvaškega portala Index, Mamić vozi črnega BMW X5 in moped Piaggio FLY.

Za deset mesecev v zapor

Upokojeni policist je bil nepravnomočno obsojen na dve leti in pol zapora za sedem kaznivih dejanj zoper soprogo in otroke. Deset mesecev bi moral prestati v zaporu, medtem ko bi preostalo kazen lahko prestal na prostosti, vendar podobnega dejanja ne bi smel zagrešiti v naslednjih petih let.

Verjel, da ga vara s sosedom

Po pisanju Dalmatinskega portala, je bil Mamić obsojen, ker je divjal po hiši pred ženo in petimi otroci, prepričan, da ga žena vara s sosedom. Fizično naj bi jo napadel, držal pištolo in grozil, da jih bo pobil. En naboj je tudi izstrelil v zid. Družina ubežnika je trenutno pod policijskim nadzorom.