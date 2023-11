Lažna zdravnica ugrabila otroka, sledil je kaos, posredovali so policisti

V ponedeljek se je v bolnišnici Mariahilf v hamburški četrti Heimfeld odvijala drama po najhujšem scenariju za vsakega starša. K materi, ki je prišla z otrokom na pregled k pediatru, je stopila 18-letna Bolgarka in se pretvarjala, da je zdravnica.

Roditeljici je dejala, da ji je nekaj padlo in da bo, medtem ko pobira stvar, ona pridržala otroka. A ko je mati po nekaj trenutkih želela otroka nazaj, je zgrožena ugotovila, da ne njega ne ženske v belem plašču ni več tam. Sledil je kaos, saj je pred bolnišnico izbruhnil spor med 40 člani družine 18-letnice in starši ugrabljenega otroka.

Pred bolnišnico je izbruhnil spor med družino ugrabiteljice in starši ugrabljenega malčka.

»Grozil je spopad, vendar je bilo v bližini dovolj policistov in smo ga lahko preprečili,« je dejal predstavnik policije.

Nobene povezave

Ugrabiteljica se je dve uri pozneje vrnila z otrokom in ga predala bolnišničnemu osebju. Policisti so jo prijeli in potrdili, da je bila storilka ob ugrabitvi v posebnem psihološkem stanju, po neuradnih govoricah je pred kratkim zaradi spontanega splava izgubila otroka. Nekaterim se je porajalo vprašanje, ali se žrtev in ugrabiteljica nemara poznata, vendar so policisti v preiskavi ugotovili, da med 18-letnico in otrokovimi starši ni nobene povezave. »Ne poznajo se,« je bil jasen predstavnik policije.