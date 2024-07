Gordan trdi, da ga je napadel župan Marko: »Ta mafijec me je udaril«

V Rovinju je v soboto prišlo do fizičnega obračuna med županom Markom Paliago ter lastnikom restavracije Gordanom Jurićem, navajajo hrvaški mediji. Po besedah ​​Jurića se je nanj spravil župan.

Dogodek potrdili na istrski policiji

»Lahko potrdim, da je včeraj popoldne prišlo do kršitve reda in miru v gostinskem lokalu v Rovinju, nakar je policija odšla na teren. Okoliščine dogodka trenutno še ugotavljajo s kriminalistično preiskavo,« je povedala tiskovna predstavnica policije brez imenovanja udeležencev.

Gordan Jurić je na svojem Facebook profilu opisal, kaj točno se je zgodilo.

»Dragi sodržavljani, tukaj želim z vami deliti sramoto župana Marka Paliage. Tako je včeraj okoli 17. ure v mojo službo v gostinski lokal prišel nasilnež, mafijec. Sprejel sem ga lepo in kulturno. Rečem: 'Marko, videl sem, da si me poklical po telefonu, pa se mi je mudilo in se nisem imela časa oglasiti'. In ga vprašam: 'Kaj boš pil?', on pa odgovori kavo.

Naš župan Marko Paliaga, pravi: 'To, kar ste komentirali na Facebooku, da bi me moralo biti sram, da ropam Rovinjčane in gostince boš lepo izbrisal'.

Pogledam ga in mu rečem: 'To, kar komentiram, je iskreno in iz srca in duše. Nimam nič osebno proti vam, ampak vi in ​​Laginja, direktor komunale, me kradeta tako kot kradeta moje otroke. In nimam kaj izbrisati. Lahko te je sram'.

In prijazni gospod Marko Paliaga mi reče: "Boš videl, s kom imaš opravka in kdo sem jaz!"

Popije kavo in nadaljuje z grožnjami. Tako ga pogledam in vstanem, ker nočem imeti opravka z norcem, saj so gostje opazili, da nekaj ni vredu.

Odmaknil sem se od njega, zdel se je pijan ali pod kakšnimi opiati, ko je nenadoma skočil name, me z levo roko prijel za vrat in majico ter mi rekel 'Uničil te bom, ti ne veš s kom imaš opravka' In potem me je dva ali trikrat udaril v glavo in mi strgal majico.

Odrinem ga, nočem konflikta, ker vem, da so tudi gosti na terasi, zato se odmaknem in mu rečem: 'Ti res nisi normalen, zdaj te bom pa prijavil policiji'.On pa arogantno: 'Prijavi, komur hočeš, mene ne zanima, ti veš, kdo sem.«

Odziv župana

Na vse to se je z zapisom na družabnem omrežju že odzval župan: »Potem ko me je omenjeni gospod 18. julija označil za izsiljevalca in oderuha po načelih italijanske mafije, predvsem pa mojo ženo in hčerko za tatove, ki skupaj z mano kradejo Rovinjčane, sem julija 20 ob ​​16.23 je poklical gospoda, ki se ni javljal na telefon. Po tem sem šel v njegovo restavracijo, kjer sva se rokovala in vljudno pozdravila. Ker se zavedam svoje funkcije in dejstva, da sem zato pod lupo javnosti ter sprejemam, da sem predmet kritike, sem ga prosil, da z družbenih omrežij izbriše del komentarja, v katerem omenja mojo ženo in hčerko.

Gospod je rekel, da tega ne bo naredil, ker smo mu z dvigom cen odvoza smeti oropali družino. Ko sem ga še enkrat prosil, naj to stori, je s prstom pokazal vame in mi rekel, da bomo moja žena, hčerka in jaz plačali, ker smo njemu in njegovim otrokom vzeli kruh. Odločno zavračam vse obtožbe o fizičnem napadu, za katere omenjeni gospod ve, da ne držijo. Prav tako vsi, ki me poznajo, vedo, da ne uporabljam besedišča "saj veš, kdo sem".

Glede na funkcijo, ki jo opravljam, sem takoj po odhodu iz restavracije kontaktiral policijo in prijavil dogodek, ker sem predvideval, v katero smer bo šel ta primer. Žalostno je le to, da posamezniki ne izbirajo poti. Gospod mi je sinoči poslal več sporočil, v katerih se je opravičeval, a očitno je bil to del scenarija.«