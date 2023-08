Grozljiv napad morskega psa: »Odtrgal mu je stopalo, kri je bila povsod« (VIDEO)

Avstralski deskar Toby Begg (44) je v kritičnem stanju in se bori za življenje, potem ko ga je v bližini mesta Port Macquarie v Novem Južnem Walesu napadel veliki beli morski pes.

Borila sta se 30 sekund, ostal brez noge

Napad morskega psa bi bil usoden, če mu kolegi deskarji ne bi takoj povili nog, ki so bile močno okrvavljene. V bližini je bil zdravnik, ki je deskarju pomagal. »Blagoslov je imeti zdravnika na prizorišču,« je ob tem dejal policijski inšpektor policije Martin Burke.

Iz bolnišnice se je nato oglasil brat ranjenega deskarja in povedal, da je deskar izgubil nogo in verjetno bo tudi drugo, in da ga čakajo številne operacije in leta rehabilitacije.

Ena od prič napada je za 9News povedala, da je bilo res grozljivo. »Raztrgal mu je stopalo in krvavel je povsod,« in še dodala, da se ji je zdelo, da je bil morski pes dolg štiri metre.